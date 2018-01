Guarda-costas teria traído Saddan, diz BBC Forças dos EUA conseguiram descobrir o paradeiro de Saddam Hussein no Iraque, no ano passado, a partir de informação oferecida por um guarda-costas capturado, divulgou a BBC de Londres. A captura de Saddam num esconderijo subterrâneo em sua cidade natal, Tikrit, em dezembro ocorreu depois de forças dos EUA terem prendido o guarda-costas em Bagdá e transferi-lo para Tikrit. A BBC indenficou o guarda-costa como sendo Mohammed Ibrahim Omar al-Musslit. O porta-voz do Comando Central dos EUA, Dan Gage, negou-se a confirmar a notícia. Num comunicado na noite de sexta-feira, a BBC também informou ter entrevistado oficiais e soldados americanos que capturaram Saddam. Os militares dos EUA já haviam dito que conseguiram pistas do paradeiro de Saddam com um indivíduo que foi preso e interrogado. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de US$ 25 milhões por informações que levassem à captura do ex-presidente iraquiano. Mas anunciaram que ninguém receberia a recompensa já que ele havia sido localizado por militares dos EUA.