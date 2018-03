Guarda Costeira da Coreia do Sul tenta resgatar 192 pessoas em acidente com balsa

A guarda costeira da Coreia do Sul informou que está tentando resgatar 192 pessoas de uma balsa que atingiu uma rocha nas águas da costa sudoeste do país.

Um oficial da Guarda Costeira da Coreia disse que as perspectivas de resgate são boas porque a balsa não está mostrando sinais de inundação ou perdendo o equilíbrio, apesar do acidente ocorrido neste domingo, 25. O funcionário disse que quatro navios da guarda costeira e navios civis estão se aproximando da balsa para a operação de resgate. Ele falou sobre a condição de anonimato, citando as regras do escritório.

A área não fica longe de onde uma outra balsa afundou e matou mais de 300 pessoas em 2014, provocando um luto nacional e a conscientização sobre os padrões de segurança para este tipo de transporte. /AP