Guarda Costeira da Itália resgata mais de 350 imigrantes no mar

ROMA - A Guarda Costeira da Itália resgatou nesta quinta-feira, 6, 381 imigrantes, entre eles 55 mulheres e 26 crianças, que viajavam em um barco que partiu da costa da Líbia.

A operação de salvamento foi realizada pela embarcação Fiorillo da Guarda-Costeira italiana. O barco dos imigrantes naufragou em seguida. Os resgatados são em sua maioria de nacionalidade síria, bengali e subsaariana, informou a imprensa local.

O resgate dos imigrantes ocorreu a cerca de 48 quilômetros ao norte do litoral da Líbia, perto da área onde, na quarta-feira, pelo menos 25 imigrantes morreram após o naufrágio da embarcação em que estavam.

A Fiorillo estava na região para procurar possíveis desaparecidos da tragédia de quarta. Na ocasião, a embarcação em que os centenas de imigrantes estavam tombou.

As boas condições meteorológicas favorecem o fluxo de imigração procedente do litoral norte-africano rumo à Itália, ponte natural com o continente europeu. /EFE

