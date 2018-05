Guarda Costeira do Japão divulga novas imagens do tsunami

TÓQUIO - A Guarda Costeira do Japão divulgou novas imagens do tsunami que atingiu o país depois do terremoto de 11 de março. As imagens mostram helicópteros, carros e aviões sendo arrastados pela onda gigante no aeroporto da cidade de Sendai, no nordeste do país.

A água também ultrapassou as barreiras de proteção e invadiu a cidade enquanto os membros da Guarda Costeira apenas podiam assistir ao desastre. As novas imagens também mostram o momento em que um cargueiro, arrastado pelo tsunami, se aproxima do prédio onde está o cinegrafista.

A Guarda Costeira filmou casas sendo arrastadas pelas ondas na mesma região. As imagens mostram prédios incendiados, ruas tomadas por escombros, carros e água.

Mais de um mês depois do terremoto seguido de tsunami, o Japão ainda busca as vítimas desaparecidas, em uma tarefa cada vez mais difícil. Muitas pessoas foram arrastadas para o alto-mar e outras ficaram soterradas pelos escombros e pela lama.

O governo enviou cerca de 25 mil soldados para uma nova busca por vítimas. Até agora, 14.238 pessoas foram confirmadas mortas e 12.228 continuam desaparecidas. Outras 139.350 pessoas continuam vivendo em abrigos provisórios.

