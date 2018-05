Guarda é afastado por ofender Kate

LONDRES

Um integrante da Guarda Real do Palácio de Buckingham foi afastado das funções que teria no dia do casamento real depois de ofender publicamente a noiva do príncipe William, Kate Middleton. Em uma mensagem no Facebook, Cameron Reilly, de 18 anos, chamou a futura princesa de "vaca arrogante". Ele ainda teria feito comentários contra judeus e paquistaneses. Segundo o governo, a participação de Reilly seria "inapropriada".

O jovem, que entrou para as Forças Armadas no ano passado, é um dos soldados que vestem o tradicional uniforme vermelho e chapéu de pele de urso em frente aos palácios reais e estava envolvido nos trabalhos de escolta do casamento. No post publicado na internet, Reilly afirma ter sido insultado por Kate e William durante uma das visitas do casal no mês passado. "Ela e William passaram de carro por mim na sexta e tudo o que eu recebi foi uma porcaria de aceno enquanto ela olhava pro outro lado". Em seguida, xingou Kate. "Eu não sou bom o bastante para eles? Cadela metida."

Nas fotos no Facebook, Reilly aparece exibindo metralhadoras, vestindo uniforme militar e ainda beijando uma garrafa de vodka. Ele também listou entre seus interesses "cerveja superforte" e "causar confusão". Em outros posts, o guarda ainda fala sobre paquistaneses utilizando o termo "paki" (forma pejorativa de se referir a um paquistanês). Uma das mensagens ainda é considerada antissemita.

Os guardas reais ficarão alinhados no percurso do cortejo dos noivos da abadia para o Palácio de Buckingham. O Ministério da Defesa não confirmou se as armas dos guardas terão munição. O porta-voz disse que o Reilly foi afastado e confirmou a investigação do incidente.

Saia-justa política. Ontem, um porta-voz da Família Real ainda precisou justificar o motivo pelo qual os ex-primeiros-ministros trabalhistas, Tony Blair e Gordon Brown, não fazem parte da lista de 1.900 convidados para a cerimônia. Deputados do partido ficaram surpresos ao saber que ex-premiês conservadores, como Margaret Thatcher e John Major, receberam convites.

A imprensa britânica chegou a especular se o casamento estaria sendo politizado. A Família Real disse que a ausência é uma questão de protocolo. Major e Thatcher receberam a Ordem da Jarreteira, a mais alta honraria dada rainha para homenagear os que serviram ao detentor da coroa ou dedicaram-se ao país. No casamento do príncipe Charles com a princesa Diana, todos os ex-primeiros-ministros vivos estavam presentes.

Entre os convidados está um colega que William conheceu no Afeganistão e a irmã de uma militar, amiga do príncipe, que morreu em combate no Iraque em 2007. Parentes de outras pessoas próximas do príncipe na guerra também estão na lista.

Londres já iniciou os preparativos para a cerimônia de sexta-feira. A abadia de Westminster, onde será realizado o casamento, será fechada a partir da tarde de quinta-feira para os preparativos. As primeiras barreiras foram instaladas e cinco bandas militares se preparam para entreter as cerca de 600 mil pessoas esperadas ao longo do percurso entre o Palácio de Buckingham e a abadia. /AP, AFP e REUTERS