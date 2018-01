Guarda espanhola intercepta 143 africanos em barcos A polícia interceptou neste sábado mais de 200 imigrantes africanos que tentavam chegar à costa da Espanha, informou a imprensa local. A guarda costeira espanhola interceptou quatro embarcações com 143 africanos a bordo na costa de Fuerteventura, no arquipélago das Canárias. Dois barcos com 59 pessoas foram interceptados nas costas de Almeria e Granada. As autoridades espanholas informaram também que é remota a chance de encontrar com vida as 32 pessoas desaparecidas quando uma embarcação com imigrantes virou perto da costa das Ilhas Canárias, nesta semana.