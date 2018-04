Guarda iraniana está no país, dizem EUA Um relatório do Pentágono afirma que a Guarda Revolucionária do Irã está na Venezuela. Segundo o documento, a presença da força militar iraniana representa um risco para as tropas americanas. "A Guarda Revolucionária tem capacidade operacional em todo o mundo, Está bem implementada no Oriente Médio, África e, nos últimos anos, aumentou sua presença na América Latina, particularmente na Venezuela", diz o texto.