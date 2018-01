Guarda Nacional enfrenta camelôs na Venezuela Policiais e soldados da Guarda Nacional venezuelana usaram gás lacrimogêneo e balas de borracha contra uma multidão de camelôs enfurecidos na capital nesta quarta-feira, enquanto as autoridades tentavam remover os ambulantes de locais onde estão proibidos de atuar. Os vendedores jogavam pedras contra os policiais e atearam fogo a pilhas de lixo. Outros fizeram barricadas nas ruas. "A polícia usou força bruta contra a gente, e alguns levaram nossa mercadoria", disse Manuel Gomez, um jovem que cobria o rosto com uma camiseta para escapar do gás. "Temos o direito de trabalhar". Não há um número oficial de feridos, mas um repórter da Associated Press, disse ter visto pelo menos três pessoas atingidas por balas de borracha. Um homem mostrou a camisa rasgada e uma ferida no braço que, afirmou, foi causada por uma dessas balas.