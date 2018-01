Guarda nacional enfrenta rebeldes no norte do Iraque Um confronto entre a guarda nacional do Iraque e rebeldes deixou dois mortos e dez feridos na cidade de Mosul, a parte norte do país. O combate começou quando dois militantes, que estavam escondidos em um beco, atacaram uma patrulha da guarda nacional. Os oficiais responderam à emboscada, matando um rebelde e ferindo o outro. Segundo o funcionário do Hospital al-Yumjuri, Leith Ibrahim, a outra vítima fatal foi um soldado iraquiano. Mosul faz parte do chamado Triângulo Sunita, região que se tornou conhecida por ser um foco rebelde desde a saída de Saddam Hussein do poder, há 15 meses. Freqüentemente, as forças de segurança do Iraque são alvos de ataques por serem consideradas colaboradoras da ocupação norte-americana no país.