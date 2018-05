Guarda real é afastado após ofender Kate Middleton no Facebook

LONDRES - Um integrante da Guarda Real do Palácio de Buckingham foi afastado de suas funções no dia do casamento real após ofender a noiva do príncipe William, Kate Middleton em seu perfil no Facebook.

Veja também:

Festa que não é só para inglês ver

Lista de convidados revelada

William e Kate vão se casar. Tirem-me daqui

Cerimônia será transmitida pelo YouTube

Britânicos planejam fugir do casamento

BLOG: Um casamento inusitado

TV Estadão: Os preparativos para o casamento

Cameron Reilly, de 18 anos, que usa regularmente o tradicional uniforme vermelho e chapéu de pele de urso em frente aos palácios reais, escreveu no site de relacionamentos: "Ela e William passaram de carro por mim na sexta e tudo o que eu recebi foi uma porcaria de aceno enquanto ela olhava pro outro lado". Na sequência, ele ainda xingou a noiva do príncipe.

O guarda escocês, que disse em seu perfil ter entrado para as Forças Armadas britânicas em 2010, aparece em fotos no Facebook segurando metralhadoras, vestindo uniforme militar e ainda beijando uma garrafa de vodka. Ele também listou entre seus interesses "cerveja super-forte" e "causar confusão".

Além dos insultos contra Kate Middleton, Reilly também teria feito comentários no Facebook denegrindo negros, judeus e paquistaneses. Um porta-voz do Ministério da Defesa disse que as alegações estão sendo investigadas.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.