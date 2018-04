''Guardião do vulcão'' está entre os mortos Uma das mortes mais lamentadas pelos indonésios foi a de Penewu Suraksohargo, mais conhecido no país como Mbah Maridjan, um idoso a quem se atribuía poderes sobrenaturais capazes de acalmar a fúria do Vulcão Merapi. Ele deu sua vida na esperança de salvar todos os moradores dos arredores do vulcão que, na madrugada de terça-feira, lançou nuvens de fuligem quente e vapor matando pelo menos 29 pessoas.