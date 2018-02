Guatemala suspende julgamento de ex-ditador A Justiça da Guatemala suspendeu o início do julgamento do ex-ditador do país Efraín Ríos Montt, acusado de genocídio. O general teria assassinado 1.770 indígenas enquanto esteve à frente do governo do país centro-americano, entre 1982 e 1983. A suspensão teria caráter temporário e foi motivada por um pedido da defesa de Ríos Montt. Até ontem, a nova data para o começo do procedimento não havia sido anunciada.