Guatemaltecos ´purificarão´ local visitado por Bush Líderes indígenas maias prometeram fazer uma "limpeza espiritual" em uma cidade pré-colombiana da Guatemala após a passagem de George W. Bush pelo local, informou a rede CNN. O presidente dos Estados Unidos está em visita oficial ao país como parte de seu giro pela América Latina. A ida de Bush às ruínas de Iximche - uma ex-capital do império maia - é parte do esforço da administração americana em demonstrar interesse por todos os vizinhos dos EUA no continente. Ainda assim, muitos descendentes da civilização maia ficaram ofendidos com a visita do presidente americano a Iximche. A cidade era a capital do reino de Kaqchiqueles antes da conquista espanhola, em 1524. Segundo a CNN, líderes religiosos maias disseram nesta segunda-feira, 12, que irão purificar o sítio arqueológico sagrado para se livrarem de qualquer "mau espírito" levado por Bush ao local. "A passagem por nossas terras sagradas de uma pessoa que perseguiu nossos irmãos imigrantes nos EUA e que provocou guerras é uma ofensa ao povo maia e à sua cultura", disse à Associated Press Juan Tiney, diretor de uma organização não-governamental maia ligada a líderes religiosos e políticos, referindo-se a Bush. O presidente americano está em um giro de sete dias pela América Latina, e já passou por Brasil, Uruguai e Colômbia. O objetivo da viagem é neutralizar a percepção na região de que sua administração negligenciou a América Latina após os atentados terroristas de 11 de Setembro. Nesta segunda-feira, Bush também visitou uma cooperativa agrícola num esforço para mostrar que o Tratado de Livre Comércio da América Central (Cafta, na sigla em inglês) está ajudando a melhorar a vida das populações carentes da região. Além do Cafta, o presidente americano deve discutir o tráfico de drogas e a questão imigratória americana em seu encontro com o presidente guatemalteco, Oscar Berger.