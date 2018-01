Guatemaltecos vão às urnas para escolher presidente Os guatemaltecos foram às urnas hoje para escolher em um segundo turno eleitoral seu presidente. A escolha deverá ser feita entre Oscar Berger, um ex-prefeito da Capital, e Alvaro Colom, um dos artífices da pacificação interna do país. Berger, lançado pela conservadora Grande Aliança Nacional (GANA), fez de sua atuação à frente da prefeitura da capital, Cidade da Guatemala, durante nove anos, (1990-1999) sua principal arma eleitoral. Colom, da Unidade Nacional da Esperança (UNE), de centro-direita, fez lembrar durante a campanha seu trabalho de pacificação das zonas mais afetadas pela guerra interna como diretor do Fundo Nacional para a Paz. A seções eleitorais foram abertas às 7h00 (hora local), e nas primeiras horas a afluência de pessoas foi menor do que no primeiro turno, em 19 de novembro, quando as filas de eleitores se estendiam por quarteirões. Nesse primeiro turno, 58% dos pouco mais de 5 milhões de eleitores guatemaltecos elegeram 158 deputados ao Congresso Nacional, 331 representantes municipais e 20 deputados ao Parlamento Centro-Americano. Um dos resultados mais importantes da primeira fase das eleições presidenciais foi a derrota do ex-ditador Efraín Ríos Montt, que aspirava a voltar a governar o país apoiado pela Frente Republicana Guatemalteca (FRG). Ríos Montt é lembrado pela violenta ofensiva contra a guerrilha durante seu governo (1982-1983), que resultou no massacre de populações indígenas nas montanhas do norte do país, segundo o informe da Comissão da Verdade patrocinado pelas Nações Unidas e divulgado em 1999. Hoje, a votação deverá ser encerrada às 18h00 (hora local) e os primeiros resultados são esperados para a madrugada de segunda-feira.