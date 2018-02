Guerilha colombiana anuncia que libertará 3 reféns As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram nesta sexta-feira que libertarão nos próximos dias dois canadenses e um francês que desapareceram em abril passado, quando viajavam de helicóptero pelas montanhas do sudoeste do país. "As Farc informam a opinião pública nacional e internacional sobre sua intenção de deixar em liberdade os cidadãos estrangeiros... como gesto humanitário", disse um comunicado lido por um rebelde na Radionet. Os canadenses e o francês estavam desaparecidos desde 19 de abril, quando viajavam do Canadá até o Peru - onde tem uma de suas sedes a empresa Heliamétrica, que se dedica ao transporte de executivos e turismo. A última vez em que se teve contato com a aeronave foi no aeroporto da cidade de Cali, onde foram passadas informações sobre o plano de vôo, que incluía uma escala em Esmeralda, no Equador. No entanto, perdeu-se o rastro do helicóptero em uma região montanhosa entre os departamentos de Cauca e Nariño, onde operam as Farc, a cerca de 320 km a sudoeste de Bogotá. Não se esclareceu se o aparelho teve que descer por falhas mecânicas ou foi obrigado a aterrissar pelos rebeldes, que costumam atacar helicópteros da polícia e do exército.