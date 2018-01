Guerra ainda é perigosa, adverte governo dos EUA A Casa Branca buscou hoje conter o triunfalismo crescente que es espalha pelos Estados Unidos, por conta dos avanços registrados pelas tropas da coalizão no Iraque. O porta-voz Ari Fleischer lembrou que as forças anglo-americanas encontram-se ?em meio à batalha?, que poderá vir a provocar mais baixas entre os soldados ocidentais. Ao ser perguntado sobre os planos para uma eventual administração pós-Saddam, Fleischer advertiu que ?o futuro do Iraque não está aqui?. ?Estamos em meio à batalha, estamos em guerra e muitos perigos podem estar à nossa espera mais adiante?, disse. Poucas horas antes, uma fonte da Casa Branca havia avisado sobre a possibilidade de novas ?batalhas letais? nesta guerra do Golfo Pérsico. Durante sua entrevista coletiva habitual, Fleischer pediu comedimento, especialmente nos momentos em que as TVs americanas transmitem imagens do aeroporto internacional da capital iraquiana. ?Quero estar certo de que todos têm a perspectiva correta, que os militares dos Estados Unidos estão em meio a um conflito armado?, disse. Apesar disso, o porta-voz disse que o presidente George W. Bush vem pensando em um Iraque ?livre, democrático, onde o povo governe a si mesmo?. Veja o especial :