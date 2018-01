Guerra ainda não acabou, diz Colin Powell Entrevistado pelo jornalista Luiz Fernando Silva Pinto, o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, disse que muito já foi feito pelas forças de coalizão no Iraque, mas lembrou que a guerra ainda não está encerrada. Em entrevista veiculada no Jornal das Dez, da Globo News, ele afirmou ter certeza de que serão encontradas armas de destruição em massa em território iraquiano. "É uma questão de tempo", garantiu. Ele também falou sobre a possibilidade de o Brasil ganhar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Ele avalia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e George Bush já estabeleceram um bom relacionamento. Indagado sobre a repercussão negativa de uma eventual ausência de armas de destruição em massa no Iraque, que foram os motivos imediatos para a invasão daquele país, Powell foi enfático: "Estou confiante de que vamos encontrar essas armas. Não tenho dúvidas de que esse regime tem essas armas. Temos provas", garantiu o secretário de Estado. "Nas primeiras semanas desta campanha as tropas não procuraram armas, estavam lidando com forças militares do Iraque. Agora que elas foram derrotadas, podemos voltar nossas atenções para encontrar esses sistemas." Reconstrução do Iraque Colin Powell salientou que a ONU deverá ter um papel destacado na reconstrução do Iraque. "Estamos ansiosos para ver a comunidade internacional desempenhar um papel importante nesse esforço de reconstrução. As Nações Unidas têm um papel fundamental a desempenhar", salientou o secretário de Estado. "Há ainda muito trabalho a ser feito, não apenas pela coalizão mas também por toda a comunidade internacional." Papel do Brasil O jornalista disse que o ministro das Relações Exteriores brasileiro, em recente encontro com Powell, teria condicionado a participação brasileira na reconstrução daquele país a que ela não seja feita sob orientação militar do Pentágono. "O Pentágono e o Departamento de Estado estão juntos nisso. Só há uma política e para essa política, inicialmente os militares têm de estar no comando", destacou. "Na minha conversa com o ministro das Relações Exteriores deixei claro que agradecemos qualquer contribuição que o Brasil queira dar e o Brasil terá a oportunidade de ver como se estrutura o papel da ONU à medida em que avançamos." Conselho da Segurança Perguntado se apoiaria o Brasil, declaradamente candidato a uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, Colin Powell soi evasivo: "Eu não poderia responder a esta pergunta agora. Até que vejamos quem está querendo mudanças na questão dos integrantes e quem são os outros potenciais candidatos", esquivou-se Powell. "Mas, com certeza, acho que pelo tamanho, pela importância, pelos papéis que desempenha não apenas no Hemisfério mas no cenário internacional, o Brasil é um país importante. E, se tivermos de abrir novas vagas, se a ONU assim decidir, é certamente um país que deve ser examinado com cuidado como candidato." Elogios ao Brasil O secretário de Estado norte-americano encerrou a entrevista com elogios ao Brasil que, segundo ele "é um exemplo de sistema democrático". "O Brasil, em virtude do seu tamanho e de sua economia é uma força econômica importante no Hemisfério. É também um exemplo para outras nações do Hemisfério como sistema democrático", enalteceu. "Estamos trabalhando juntos com o presidente Lula. Ele e o presidente Bush já estabeleceram um bom relacionamento." Veja o especial: