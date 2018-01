Guerra amplia êxodo rural na Colômbia A guerra nas zonas rurais colombianas causou, no primeiro trimestre deste ano, um deslocamento de 90.179 camponeses para centros urbanos, a fim de fugirem do conflito, informaram organizações não-governamentais (ONGs). As estatísticas indicam que, diariamente, cerca de 1.000 camponeses fogem de seus pedaços de terra ou de seus "ranchos", localizados nas zonas de guerra dos vários departamentos (Estados) colombianos. O novo problema encontrado pelas ONGs é que esses camponeses deslocados pela violência instalarem-se irregularmente em outras localidades. O problema dos deslocados já se estende a 31 dos 32 departamentos do país. Até o ano passado, ele atingia 26 províncias mas, agora, a crise se estendeu a mais seis, indicou a Consultoria para os Direitos Humanos. A cidade com maior número de camponeses recém-chegados é Santa Marta, no Caribe colombiano, com 16.441 pessoas, seguida de Bogotá, com 14.000, e em terceiro lugar está Medellín, com 5.500 agricultores deslocados. O informe mostra que a cada 10 minutos a violência desloca um lar na Colômbia. A violência se intensificou com a guerra aberta entre guerrilheiros de esquerda e grupos paramilitares de direita, em luta pelo controle territorial. Nesse mesmo trimestre ocorreram 23 ataques violentos indiscriminados que deixaram 128 pessoas mortas, indicou o informe distribuído na quinta-feira para a imprensa.