Guerra civil afeta Justiça colombiana A guerra civil na Colômbia começa a afetar o funcionamento da Justiça colombiana. Desde o início do ano, 368 tribunais em mais de 200 cidades no país foram ameaçados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), grupos paramilitares e, em alguns casos, pelo próprio exército nacional. O resultado, segundo a ONU, está sendo o fechamento de muitos tribunais e o colapso do sistema judiciário. Nesta semana, a Suprema Corte colombiana pediu ajuda à comunidade internacional para evitar que a Justiça do país continue a ser ameaçada. Na avaliação do relator especial da ONU para a independência dos juizes, Dato Param Cumaraswamy, não existe legitimidade militar para que uma das partes envolvidas no conflito ataque cortes. "Isso somente pode representar uma tentativa de acabar com a independência do Poder Judiciário", afirma Cumaraswamy. Segundo o relator da ONU, as ações dos grupos armados estão afetando a habilidade das cortes em manter os trabalhos. "Um sistema judicial independente é fundamental para a manutenção da democracia e da proteção aos direitos humanos", afirmou. Cumaraswamy ainda enviou um comunicado às partes no conflito pedindo que todos os funcionários do Poder Judiciário, incluindo juizes, procuradores e advogados, possam trabalhar livremente. "Somente desta forma poderemos garantir que todo cidadão tenha acesso à justiça".