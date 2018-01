Guerra civil colombiana acelera contrabando de armas O comércio ilegal de armas, com a aparente cumplicidade de militares e o apoio de traficantes internacionais, fortaleceu-se nos últimos dois anos devido à intensificação da guerra civil na Colômbia e o crescimento dos grupos irregulares, informa o jornal El Tiempo. No contrabando e venda ilegal de armas dentro do território colombiano, aparece o nome de Vladimiro Montesinos, os ex-assessor do governo do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, como suposto vínculo em um desses negócios, acrescenta o diário. De fato, o governo colombiano admitiu recentemente que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), ambos grupos guerrilheiros e inimigos declarados, cresceram em número de combatentes - o que as obrigou a negociar armamentos. Em dois anos, mais de 23.000 fuzis foram enviados clandestinamente do exterior para os grupos guerrilheiros de esquerda e as ultradireitas AUC, que estão em guerra na Colômbia. Em um dos casos aparecem traficantes de armas da Nicarágua, Panamá e Guatemala, indica a versão. A gravidade do problema levou os presidentes dos três países envolvidos na suposta rede de tráfico de armas a incluírem o tema em uma reunião que tiveram com seu colega colombiano Andrés Pastrana em San José, na Costa Rica, durante a posse do mandatário costarriquenho Abel Pacheco. Internamente, a Promotoria instaurou uma investigação para identificar os membros de uma suposta rede internacional de contrabando na Colômbia, com ligações com as forças militares e com outros organismos e empresas. A Promotoria está à procura dos autores de um contrabando de 7.640 fuzis AK-47 de fabricação búlgara, que foram comprados com documentos falsos do exército colombiano e eram destinados aos esquadrões da morte das AUC. Um major e 17 civis falsificaram os carimbos e assinaturas de comandantes militares para comprar esse arsenal em nome do Exército, segundo o informe. Em outro caso de contrabando de armas, a Promotoria abriu porcesso contra uma pessoa detida no sábado pelo serviço de segurança do Estado, acusada de ter comprado 10.000 fuzis do peruano Montesinos, preso em Lima. O comprador colombiano, identificado como Luis Humberto Sánchez, negociou um carregamento de 60.000 fuzis Kalashnikov com Montesinos, mas só recebeu 10.000, diz El Tiempo. Durante as investigações abertas pela Promotoria sobre o caso de armas supostamente vendidas por Montesinos, 30 ordens de busca foram dadas para a detenção de pessoas relacionadas com o contrabando. Outro episódio na história recente do contrabando de armas está relacionado com o barco "Otterloo", que supostamente teria transportado 3.000 fuzis AK-47 e 5 milhões de balas a partir da Nicarágua, com escala na Guatemala e no Panamá. As armas transportadas pelo barco de bandeira panamenha foram reclamadas em novembro passado em um porto colombiano e entregues a representantes das Farc em algum lugar do país.