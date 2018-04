Guerra civil completa 3 anos e dissidentes registram 146 mil mortes A guerra civil entre os rebeldes que tentam depor a ditadura da Síria e as forças leais ao regime de Bashar Assad completa hoje três anos. De acordo com o mais recente relatório do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, entidade dissidente com base em Londres, 146.065 pessoas foram mortas no conflito - a metade delas, civis, entre os quais, 7.796 crianças.