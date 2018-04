Guerra civil deixou 6 mil feridos na Somália em 2010

A Somália não tem um governo funcional desde a queda do ditador Mohamed Siad Barre, em 1991. Desde então diversos grupos lutam pelo controle dos territórios, em uma guerra civil que levou o país a uma crise generalizada. A Cruz Vermelha, um dos poucos grupos humanitários que ainda operam na Somália, disse que foi difícil conseguir dados confiáveis sobre mortos na capital. De acordo com o único serviço de ambulância de Mogadiscio, mais de 2.100 civis morreram por causa dos confrontos no ano passado. Segundo um grupo norte-americano que trabalha para prevenir mortes de civis, a Somália é mais perigosa do que o Afeganistão ou o Iraque.

"Pessoas seriamente feridas chegam a qualquer hora, até mesmo no meio da noite", disse Pascal Mauchle, chefe da delegação da Cruz Vermelha na Somália. "Nós estamos especialmente preocupados com o grande número de civis, incluindo mulheres e crianças, que sofrem ferimentos por arma de fogo". Mogadiscio sofre frequentes ataques de morteiros, foguetes e artilharia que são trocados entre insurgentes islamitas e forças ligadas ao governo, que protegem a pequena porção de território controlada pela frágil administração somali.

A Cruz Vermelha pede que os participantes do conflito evitem atingir civis. "Os envolvidos na guerra devem distinguir, o tempo todo, entre civis e combatentes. Eles não devem empregar meios indiscriminados e métodos de guerra. Funcionários da saúde, hospitais e clínicas devem ser respeitados e protegidos em toda as circunstâncias". As informações são da Associated Press.