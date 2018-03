Guerra começa quando EUA entrar no Afeganistão O emabaixador do Taleban no Paquistão, Abdul Salam Zaeef, alertou os EUA que a guerra começará quando começar uma invasão ao território afegão. ?Quando os americanos entrarem no Afeganistão, aí, sim, começará a verdadeira guerra - não agora." Ele também disse que o terrorista Osama bin Laden está proibido de coordenar atentados terroristas a partir do solo afegão. De acordo com Zaeef, não há nenhuma restrição "às declarações e tudo o mais". O embaixador afirmou que a guerra só irá começar quando os soldados americanos entrarem no Afeganistão. Ao ser perguntado se Bin Laden poderia declarar guerra santa contra os EUA, Zaeef responde: "Ainda há uma restrição. Ele não pode usar solo do Afeganistão contra qualquer outro país". O embaixador também negou que a Aliança do Norte tenha controlado a província de Gur, como foi informado antes pelo porta-voz da oposição afegã, Mohammed Abil.