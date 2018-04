Guerra contra as drogas ameaça civis no México

José Fausto Galvez Munguía deixou sua casa em 7 de junho de 2007 para nunca mais voltar. Pronto para começar uma vida longe do México, ele aguardava a chegada de um homem que lhe prometera ajudar a cruzar a fronteira entre o Estado de Sonora e os EUA, onde depois se instalaria no Arizona. Seu salvador, porém, nunca chegou. No lugar dele, dois veículos do Exército mexicano o abordaram, exigindo saber "onde estavam as drogas". Sem ter a oportunidade de se explicar, Galvez Munguía foi torturado por horas até ficar inconsciente e ser abandonado na beira de uma estrada por soldados que até hoje estão impunes. O caso de Galvez Munguía é apenas um dos 17 apresentados pela organização Human Rights Watch (HRW) que conta a história de cerca de 70 vítimas - entre elas mulheres e crianças - que sofreram abusos nas mãos de militares e não viram punição para seus algozes. "A pesquisa concluiu que integrantes do Exército fizeram uso excessivo da força contra civis, torturando e estuprando vítimas para tentar obter informações na guerra contra os cartéis de droga", disse ao Estado, por telefone, a relatora do documento, Tamara Taraciuk, analista de México da HRW. "Desde que a ofensiva militar começou, em 2006, as denúncias de abusos contra o Exército triplicaram." Quando assumiu o governo, há três anos, o presidente Felipe Calderón deparou-se com o aumento da violência ligada ao narcotráfico, aliada à incapacidade e à corrupção das polícias municipais e estaduais. Diante da situação, Calderón mobilizou 47 mil militares e 8 mil policiais federais para combater o tráfico e a violência da guerra entre cartéis que, só no ano passado, deixaram 6 mil mortos. Praticamente todos os casos envolvendo soldados são tratados em tribunais militares, que não aceitam apelações de civis. Segundo a HRW, citando dados do governo mexicano, o último processo de violação de direitos humanos investigado pelo Exército foi em 1998 e a maioria dos culpados continua sem condenação. BLINDAGEM LEGAL Depois que o relatório da HRW foi divulgado, no fim de abril, o Exército pressionou o governo para que suas ações recebam mais proteção legal. O analista Guillermo Zepeda, coordenador do projeto de Segurança Cidadã do Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento, diz que "o acordo que os militares têm com o governo é simples: eles oferecem o trabalho em troca de autonomia e imunidade". Mudar a relação entre governo e Exército é complicado. "Calderón precisa da ajuda do Exército porque os militares se tornaram indispensáveis para a luta contra as drogas", explicou Elías Kuri, coordenador do movimento civil contra a violência Iluminemos México. "O nível de violência no país está tão fora do controle que os grupos envolvidos perderam o respeito tanto pelos culpados como pelos inocentes", disse.