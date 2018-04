Guerra das drogas chega ao balneário de Acapulco

Jovens que mergulham saltando de penhascos, discotecas abertas a noite toda, hotéis gigantescos construídos sobre a areia: esses são alguns dos aspectos de Acapulco. Mas a batalha de quatro horas do fim de semana entre soldados e supostos traficantes deixou claro que o famoso balneário tem também um lado negro e demonstrou que nenhum lugar do México está totalmente imune à atual guerra do narcotráfico. O tiroteio na frente do mar, que começou por volta das 20 horas de sábado, deixou 13 mortos - 9 suspeitos, 2 soldados e 2 pedestres -, informaram as autoridades. O lugar transformou-se num verdadeiro campo de batalha, com homens armados supostamente do cartel de Beltrán Leyva lançando granadas e trocando milhares de tiros com os soldados. Turistas e moradores agacharam-se e cobriram os ouvidos com as mãos por causa do barulho ensurdecedor das explosões, numa cena digna de um filme de Rambo, relatou uma testemunha. Depois que o tiroteio acabou, soldados apreenderam um grande arsenal: 49 pistolas, 2 lançadores de granadas, 13 granadas e 3 mil balas de vários calibres. No esconderijo dos traficantes também foram resgatados quatro homens algemados que se identificaram como policiais do Estado de Guerrero, onde fica Acapulco. Houve mais confrontos na segunda-feira, quando atiradores mataram dois policiais nas proximidades de uma delegacia. A onda de violência é um pesadelo para as autoridades do turismo, que lutam para atrair os visitantes assustados pela guerra das drogas e pelo surto recente de gripe suína. Segundo elas, a violência no México concentra-se na fronteira com os EUA e em outras áreas a centenas de quilômetros dos locais mais frequentados pelos turistas. Mas não foi bem isso que ocorreu no fim de semana. Os famosos clavadistas - saltadores dos penhascos de Acapulco - divertem-se a apenas 1,5 quilômetro da cena do tiroteio e alguns hotéis econômicos, assim como a praça de touros, estão ainda mais próximos. "Nunca estive tão perto de uma coisa como essa", disse o turista canadense Vincent O?Hara, de 53 anos. Ele e a mulher arrumaram as malas e encurtaram as férias. Pessoas que moram perto da casa no topo da colina usada pelos traficantes como esconderijo disseram aos jornalistas que vinham observando havia meses atividades suspeitas na região, mas tiveram medo de informar às autoridades. Três diferentes organizações de tráfico de drogas brigam pelo controle da rota no Estado de Guerrero. "A gente vem para cá à procura de tranquilidade e então se depara com uma coisa dessas", queixou-se Armando Zermeno, um mexicano que estava passando as férias com a família. "Foi como estar na guerra", disse uma dona de casa. Ela acrescentou que o chão de sua casa tremia com as explosões, enquanto ela rezava para a Virgem de Guadalupe.