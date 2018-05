Guerra de facções xiitas mata 52 em festa religiosa A polícia iraquiana ordenou ontem a retirada dos cerca de 1 milhão de peregrinos que participavam de um festival religioso em Kerbala, sul do país, por causa de conflitos entre facções xiitas rivais. Desde segunda-feira, 52 pessoas morreram e mais de 240 ficaram feridas (foto). O sul iraquiano é palco de uma disputa entre o Exército Mahdi, do clérigo Moqtada al-Sadr, e a Brigada Badr, ligada ao rival Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque (CSRII).