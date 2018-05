Guerra deixa cicatrizes nos sudaneses do sul

ENVIADO ESPECIAL / JUBA

Deng Duom tem uma imagem bastante africana da forma como os sudaneses do sul se sentem em relação aos habitantes do norte. "Na nossa sociedade, o homem pode ter várias esposas, você sabe, e a primeira é sempre a mais importante", diz Duom, um corretor de seguros de 27 anos. "Os árabes nos tratavam como a segunda esposa. Agora, não precisamos mais lidar com eles."

Duom sai na porta do seu escritório, no centro de Juba, capital do Sudão do Sul, e mostra a paisagem desoladora. "Você esteve em Cartum. Como as duas cidades se comparam? Veja essas ruas de terra. Eles não cooperam conosco." O jovem vê com otimismo o futuro de seu país. "Definitivamente será um país rico, se for um Estado de Direito e combater a corrupção. Temos petróleo, minérios e agricultura. Juba será como Nairóbi."

Assim como nos habitantes do norte, a guerra civil deixou cicatrizes físicas e psicológicas nos do sul. "A guerra começou na minha terra", conta Duom, nascido em Abodid, 300 quilômetros a nordeste de Juba. Seu pai morreu lutando em 1988.

"Votei pela separação porque os sudaneses do norte nos tratam mal", diz Charity Natahiel, de 28 anos. "A passagem de Juba para Cartum é muito mais cara do que a de Cartum para Juba. Não nos querem lá. E os salários de lá são muito mais altos."

"Dizem que Cartum é muito melhor, que Juba não passa de uma vila", diz Mary Peter, de 38 anos, vendedora de roupas e artigos de decoração, que voltou há pouco tempo do norte. "Pode ser, mas é a nossa vila. Estamos muito felizes."