Guerra deve parar no Iraque, diz Turquia O ministro turco de Relações Exteriores, Abdalá Gul, disse nesta segunda-feira que a guerra liderada pelos EUA deve ser limitada ao Iraque e insistiu em que a Síria não deve ser o novo alvo das armas americanas. O presidente americano, George W. Bush, advertiu no domingo que a Síria não deve dar asilo aos líderes do regime iraquiano, e acusou Damasco de possuir armas químicas. No entanto, Washington evitou ameaçar o regime sírio com o uso da força militar. "Esta guerra deve acabar no Iraque", disse Gul em entrevista conjunta à imprensa ao lado do ministro de Relações Exteriores israelense, Silvan Shalom. "Em nosso parecer, ninguém deveria permitir que novos conflitos abalem a região". Shalom, no entanto, questionou o papel da Síria na guerra do Iraque e indicou que Damasco "deve explicar por que permitiu a fuga "desses (altos) funcionários iraquianos para seu território". O chanceler israelense também acusou a Síria de abrigar organizações terroristas. Israel e Turquia são aliados dos EUA, mas enquanto o governo israelense apoiou a guerra dos EUA e Grã-Bretanha contra o Iraque, a Turquia não cooperou como Washington havia esperado. A Turquia, um país majoritariamente muçulmano, é o único próximo a Israel na região e, para Ancara, os israelenses são importantes sócios comerciais. A relação é também um importante símbolo da orientação ocidental do governo turco. Os laços entre os dois países são cruciais para Washington, que considera a Turquia um exemplo democrático diante das demais nações muçulmanas. "Israel e Turquia têm, como democracias da região, valores comuns, e enfrentam desafios comuns", disse Shalom ao chegar a Ancara. Shalom se reunirá com o presidente Ahmet Necdet Sezer e com o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. Veja o especial :