Guerra diplomática com a Síria se intensifica A guerra diplomática travada em torno da Síria, a bola da vez das acusações norte-americanas, se intensificou neste início de semana. O país está debaixo do fogo diplomático dos Estados Unidos, que acusam o regime de Assad de possuir armas de destruição em massa e de abrigar líderes iraquianos ou armas proibidas iraquianas. O ministro britânico das Relações Exteriores, Jack Straw, pediu hoje a Síria para esclarecer "questões muito importantes" sobre armas químicas e acolhimento de fugitivos iraquianos. O chanceler britânico, que visita vários países do Golfo Pérsico para recolher apoios à reconstrução do Iraque, destacou que o regime de Damasco "tem que reconhecer a gravidade da situação e assumir uma posição construtiva". "Há questões muito importantes às quais a Síria deve responder, entre as quais a das armas químicas, e é muito importante que a Síria aceite a nova realidade" na região após a queda de Saddam Hussein, disse Straw, que falava aos jornalistas no quartel-ge neral do Comando Central Americano (Centcom). O ministro considerou também "importante" que Damasco "colabore de modo construtivo com o Reino Unido e os Estados Unidos, em particular para esclarecer se acolheu fugitivos do regime de Saddam Hussein". Como já havia dito na véspera em Bahrein, Straw afirmou não existir "uma lista" dos próximos alvos militares dos Estados Unidos e acrescentou que a Síria não era um deles. Jack Straw chegou na segunda-feira a Doha, terceira etapa desta sua visita pelo Golfo, que já o levou ao Kuait e a Bahrein, antes da Arábia Saudita e Atenas, onde na quarta-feira participará da cúpula sobre a expansão da União Européia. O embaixador da Síria na Espanha também se pronunciou hoje e acusou os EUA de pavimentar o terreno do Oriente Médio para Israel se tornar uma potência na região. As acusações norte-americanas de que a Síria colabora com o terrorismo ?são um insulto?, disse hoje o embaixador sírio na Espanha, Mohsen Bilal. Em declarações à rádio Cadena Ser, Bilal assegurou que a Síria ?colabora para dar estabilidade, segurança e paz à região e ao mundo? e mostrou-se convencido de que os motivos dos Estados Unidos para declarar a guerra ao Iraque foram o ?petróleo e proteger Israel?. Na sua opinião, finda a guerra no Iraque, vai iniciar-se ?uma segunda fase da guerra norte-americana, que consiste em fazer de Israel o elemento mais potente do Oriente Médio?. ?Para isso falam, ameaçam e fazem esta intimidação e provocação contra a Síria, que é um país que trabalha pela paz?, afirmou Bilal, segundo o qual é Israel o país que realmente ?faz terrorismo organizado de Estado, mata inocentes todos os dias, ocupa territórios de outros e tem armas de destruição maciça?, com isso ameaçando ?a paz na região?. A Síria ?não ocupa territórios de outros, não tem armas de destruição maciça, nem ogivas nucleares, não ameaça aos outros, não tem qualquer ligação com o terrorismo?. Ele lembrou, a propósito, a condenação, por Damasco, dos atentados de 11 de setembro e os ?esforços? para colaborar com os Estados Unidos ?contra a doença do terrorismo internacional?. Negando que o seu país tenha ajudado o Iraque a rearmar- se, ele assinalou que ?há décadas que não tem qualquer tipo de relação com o regime de Saddam Hussein? e, pelo contrário, ?foi anfitrião da oposição ao regime iraquiano?. Em outro trecho da entrevista, o embaixador disse confiar em que o primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, ?se pronuncie e tome uma posição clara contra as ameaças dos Estados Unidos? de adotar represálias contra Damasco. O embaixador sírio respondeu assim às informações hoje veiculadas pela imprensa espanhola de que o presidente norte- americano, George W. Bush, pediu, na segunda-feira, em conversa telefônica com José Maria Aznar, que este pressione a Síria a deixar de a brigar autoridades do regime iraquiano em fuga. Segundo fontes oficiais do governo espanhol, Aznar comprometeu-se a transmitir ao presidente sírio, Bachar al Asad, a ?advertência séria? dos Estados Unidos. O líder da oposição espanhola, José Luís Zapatero, desafiou Aznar a demarcar-se das ?ameaças? norte-americanas à Síria. Inimigo da Síria, país que abriga o Hezbollah, o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, afirmou em entrevista publicada hoje que o presidente sírio, Bachar al-Assad, é "perigoso". "Bachar al-Assad é perigoso porque é suscetível de cometer o mesmo erro sobre a relação de forças com Israel que já cometeu com os norte-americanos e além disso dispõe de uma força que obedece às suas ordens: o Hezbollah (milícia xiita libanesa)", disse Sharon em entrevista ao Yédiot Aharonot. "Ele é perigoso porque a sua faculdade de julgamento é defeituosa. Durante a guerra, provou que não teve a capacidade de tirar as devidas conclusões com base em dados relativamente evidentes", acrescentou. "Todos os que pensaram um pouco (antes da guerra no Iraque) perceberam logo que o Iraque sairia perdendo. Mas Assad calculou que os Estados Unidos iriam perder", disse Ariel Sharon. Em outro episódio da guerra diplomática entre Síria e EUA, o ministro turco das Relações Exteriores, Abdullah Gul, afirmou hoje em Luxemburgo que o seu país não tem "prova alguma" de que a Síria possua armas de destruição maciça. Em entrevista coletiva, na sequência de um encontro tripartido com a presidência grega da União Européia e a Comissão Européia, Gul pediu "prudência" a todos os países implicados no Oriente Médio. "Até agora, nós não temos quaisquer provas (de que a Síria possua armas de destruição maciça). Mas talvez os norte-americanos as tenham", admitiu o ministro. Pedindo "prudência", ele destacou que "a região precisa de estabilidade". Gul respondeu deste modo às acusações dirigidas por Washington à Síria, que a Casa Branca considera "estado pária" e acusa de possuir armas de destruição maciça.