Guerra do Iraque começou com espetáculo tecnológico O bombardeio para decapitar o regime de Saddam Hussein, que inaugurou os ataques americanos há um ano, foi um espetáculo tecnológico. As quatro bombas de 1 tonelada cada, lançadas contra um dos palácios onde o ditador e seus filhos estariam abrigados, caíram sobre o alvo a intervalos de um nanossegundo (25ª parte de um segundo). Os dois pares de armas foram dirigidos por sinais de um satélite posicionado a 750 km da Terra depois de lançadas por um avião voando a 13 mil metros de altura e a 20 quilômetros de distância. Atingiram o alvo com precisão. O bombardeiro, um jato de desenho incomum e custo estimado em US$ 2 bilhões, é invisível aos radares ou quaisquer sensores conhecidos de detecção eletrônica. A localização do prédio foi feita por um pequeno objeto voador não tripulado, o Predator. A confirmação da presença dos Hussein no local exigiu a escuta de seus registros vocais, captados no espaço quando falavam ao telefone; talvez enquanto usassem prosaicos aparelhos celulares. Apenas a notória boa sorte no jogo anunciada pelo patriarca Saddam salvou os três da morte. Temendo que a ofensiva dos EUA começasse naquela noite, o ditador decidiu sair do abrigo poucos minutos antes das bombas chegarem. Os carros das equipes de segurança ainda estavam diante do prédio quando as explosões começaram. Essa operação marcou o surgimento de um novo tipo de guerra, decidida pela ação maciça da aviação frontal e consolidada pelas missões das forças terrestres especializadas. Para o analista militar Andrew Saunders, da Universidade da Califórnia, "os grandes Exércitos de formato convencional, com suas divisões de cavalaria blindada e batalhões de infantaria, ficaram velhos em um ano - nunca mais serão necessários". O modelo criado pelo Pentágono prevê pequenos grupos de especialistas dentro de cada unidade trabalhando integradamente. Assim é que as tropas especiais Rangers atuam em conjunto com times do Comando Delta, empregado em resgate, destruição. Há equipes treinadas para ação em montanha acopladas aos Boinas Verdes, peritos nas missões de sabotagem, demolição e agitação social. Os homens do secreto Seal, da Marinha, assassinos silenciosos mobilizados para neutralização de lideranças inimigas, quase sempre entram no teatro de operações agregados aos Marines, os fuzileiros navais americanos. A tecnologia avançada passou a ser a arma mais letal do arsenal da nova guerra. De acordo com Saunders, "o poder de destruição de um só caça moderno é tão grande que as saídas de combate geralmente envolvem dois aviões para cumprir o papel de 18 bombardeiros da 2ª Guerra". Na opinião do pesquisador, "o homem no comando deve ser, além de piloto, um planejador com grande senso de lógica e um mestre da informática."