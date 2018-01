Guerra do Iraque tornou o mundo mais inseguro, diz Villepin O mundo é hoje um local bem mais perigoso por causa da guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, declarou o ministro das Relações Exteriores da França, Dominique de Villepin, em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal Le Monde. "Trata-se de uma opinião que eu nunca deixei de manifestar", afirmou o chanceler francês ao diário. "Temos de encarar a realidade de frente: o mundo é hoje mais perigoso e instável, e isso exige a mobilização de toda a comunidade internacional", conclamou De Villepin. De acordo com ele, a percepção do governo americano de que a deposição de Saddam Hussein transformaria o mundo em um local mais seguro mostrou-se falsa. Apesar da queda de Saddam, afirmou a guerra desencadeou uma sangrenta onda de violência e terrorismo. "Não existia terrorismo no Iraque antes" da invasão do país árabe pelos EUA, lembrou. "Hoje, o Iraque é uma das principais fontes de terrorismo do planeta." Durante a entrevista, De Villepin voltou a exigir que os EUA cumpram a promesa de devolver a soberania do país aos iraquianos em 30 de junho.