Guerra do narcotráfico faz dez mortos no México Um homem foi assassinado em Ciudad Juárez e outros dois foram encontrados mortos em Tijuana, elevando para dez o número de óbitos nas últimas horas na região norte do México, provocados pelo crime organizado. Em Cidade Juárez, dois homens, cujas identidades não foram reveladas, viajavam em uma caminhonete quando foram atacados a tiros por desconhecidos em um aparente acerto de contas entre quadrilhas. Em Tijuana, os agentes encontraram em uma casa os corpos de dois homens que presumivelmente tinham sido seqüestrados. As vítimas eram dois jovens de cerca de 20 anos, cujos corpos se encontravam em estado avançado de decomposição e apresentavam impacto de bala na cabeça. Estes crimes se somaram aos assassinatos de sete pessoas ocorridos no último domingo no Estado de Tamaulipas, no norte do país, também atribuídos ao crime organizado. Há dois anos chefes do narcotráfico estão em guerra pelo controle das rotas do tráfico de drogas rumo aos Estados Unidos.