Guerra eletrônica está precisando de conserto Costuma-se dizer que essa guerra do Iraque é parecida com "jogos de estragégia", ou "games boys" Nintendo ou "play station", muito apreciados pelos adolescentes. É verdade. Mas existe uma diferença: os "jogos", nos quais as crianças execitam sua virtuosidade, vão muito bem. Mas a guerra do Iraque vai muito mal. Não passa um só dia sem uma informação sobre um avião que foi para o lado errado, sobre dois helicópteros amigos que se chocaram. sobre um míssil que caiu sobre um mercado ou sobre soldados norte-americanos que disparam suas armas uns contra os outros até se matarem... Se a guerra do Iraque fosse realmente um desses "jogos", comprados num grande centro comercial, seria imediatamente devolvido, ou , pelo menos, seria levado ao serviço de atendimento ao cliente para que todos os seus circuitos eletrônicos fossem revisados. A palavra "eletrônico" não foi escolhida ao acaso. Ninguém duvida que essas falhas são provocads em parte por fragilidades dos sistemas eletrônicos. Onde está a prova? Desde a Segunda Guerra Mundial até a Guerra do Vietnã, este tipo de erros (que na França são chamados de "bavures") representavam apenas 3% do total de baixas. Durante a Guerrra do Golfo , bem mais automatizada, já mais de 17% das baixas norte-americanas (feridos e mortos) foram causadas por "fogo amigo". Não dispomos ainda de dados seguros para a segunda Guerrra do Iraque. Mas já estamos convencidos de que a proporção de mortos e feridos por "fogo amigo" será muito mais elevada. Os conflitos recentes já demonstraram que a "guerra aperta-botões" é um animal sutil, perigoso e pérfido. Lembramos que durante os ataques aéreos da OTAN sobre a Iugoslávia, a Embaixada da China em Belgrado foi bombardeada "por engano". Na guerrra do Afeganistão, essas falhas foram constantes: perto de Mazaar-e-Sharif, uma bomba de uma tonelada esmagou vários soldados norte-americanos e aliados perto de uma prisão. Neste último caso, um inquérito realizado constatou que o erro foi devido a uma sofisticação: um soldado norte-americano mudou as baterias de sua unidade GPS, mas logo depois se esqueceu de atualizar as coordenadas que transmitiu para o ataque. Imediatamente, o avião norte-americano soltou sua bomba, não sobre o alvo visado, mas sobre a posição norte-americana. A menor distração na guera eletrônica tem efeitos desastrosos. Graças à malha eletrônica ultra-sofisticada atual, os militares têm a possiblidade de atacar bem perto de suas próprias tropas, sem colocar em risco os soldados. Isso é verdade. Mas com uma única ressalva: contanto que o circuito eletrônico não sofra um "bug". No que se refere aos aviões, os mais sofisticados atingiram uma perfeição tal que só precisam de um único piloto. Por exemplo, os F-16 de um único lugar. Ora, muitos pilotos estimam que seria prudente conservar dois pilotos. Neste momento , há um caso relacionado com isso: dois pilotos norte-americanos estão sendo julgados. Será preciso decidir se eles merecem ou não ser submetidos a uma corte marcial porque, em abril de 2002, no Afeganistão, mataram por engano quatro soldados canadenses por ocasião de um ataque perto de Kandahar. Ora, estes dois pilotos estavam comandando dois F-16 de um único lugar. O Exército britânico também sofreu. No Afeganistão, uma unidade inglesa perdeu nove soldados depois de um erro cometido por um "arrassa tanques" norte-americano, o A-10 Thunderbolt da Força Aérea dos Estados Unidos. Segundo afirmam alguns especialistas, estes erros poderiam ser evitados se se fossem adotados sistemas de identificação "amigos-inimigos". Alguns invocam também a fadiga, o "estresse", o pânico ou o medo de jovens soldados norte-americanos mal formados e inexperientes, mergulhados nessas "panelas do inferno". Não há como negar isso. Mas esse "estresse" provoca consequências muito maiores quando este soldado jovem e estressado maneja máquinas terríveis e frágeis ao mesmo tempo. "Quando um homem pré-histórico tinha um "estresse", por exemplo ao ver um rinoceronte peludo, talvez ele lançava sua clava ao lado do alvo, mas sua falha não matava quinze homens pré-históricos".