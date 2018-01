Guerra estremeceu negócios entre EUA, França e Alemanha A vitória dos Estados Unidos no Iraque e a posição antiguerra assumida pela França e Alemanha deixam no ar muitas incertezas sobre as empresas francesas e alemãs que já estão sendo descartadas da fase de reconstrução do Iraque, ou pelo menos afastadas do filé mignon. O Movimento dos Empresários Franceses (Medef) teme que os negócios entre a França e os EUA possam sofrer da já manifestada má vontade americana, após as posições assumidas pelo governo francês. Cita-se, como exemplo, o caso do petróleo iraquiano, onde a empresa francesa TotalfinaElf encontrava-se muito bem colocada sob o regime do presidente deposto, Saddam Hussein. Prejuízo para todos Atualmente, 2.152 empresas e filiais francesas estão instaladas nos EUA, e as 100 principais têm faturamento de US$ 130 bilhões e empregam 460 mil pessoas. O valor das exportações francesas para os Estados Unidos em 2002 atingiu 26 bilhões. Assim, um boicote poderá ser negativo para os dois lados. Poucos são os que acompanham o ministro de Economia da França, Francis Mer, que prevê uma retomada econômica com o fim dos combates no Iraque. "Com o desaparecimento das incertezas, o crescimento econômico deve, progressivamente, reencontrar seu ritmo de 2% a 2,5%, não em ano pleno, mas em ritmo anual a partir de agora", disse o ministro recentemente, em Paris. Esse otimismo não é apoiado pelo ministro alemão de Finanças, Hans Eichel, que alerta para difíceis decisões que se impõem, lembrando que "ninguém pode saber exatamente como a conjuntura alemã vai evoluir durante os próximos meses, ou seja, durante o verão europeu". O governo francês, por sua vez, enfrenta sérias dificuldades com os sindicatos no debate sobre o projeto de reforma das aposentadorias. O objetivo era aprová-lo por maioria parlamentar ainda antes das férias de julho. Para agravar a situação, os preços dos produtos acabados continuam caindo, ocorrendo uma certa deflação industrial, uma vez que se constata um aumento dos preços das matérias-primas. Dessa forma, os resultados não podem ser bons, o que leva as empresas a acelerarem a redução de seus efetivos a curto prazo, agravando o desemprego e reforçando o aumento do déficit das despesas públicas, uma situação que se generaliza na maior parte da União Européia. Veja o especial :