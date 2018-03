Guerra foi causada por mudança de perspectiva, diz Rumsfeld O secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, disse a um comitê do Senado que a administração Bush decidiu usar a força contra o Iraque porque as informações existentes acerca de Saddam Hussein passaram a ser vistas sob uma nova luz após os ataques de 11 de setembro de 2001. ?A coalizão não agiu no Iraque porque foram descobertas novas e dramáticas evidências da busca iraquiana por armas de assassinato em massa?, disse o secretário. ?Agimos porque passamos a ver a evidência existente através de um novo prisma, de nossa experiência em 11 de setembro?.