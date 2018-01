Guerra induz Coréia do Norte a se armar, diz Rússia A Rússia teme que a invasão do Iraque possa levar a Coréia do Norte a acelerar seu próprio programa nuclear e a tentar conseguir armas de destruição em massa, advertiram hoje altos funcionários russos. "Infelizmente, a crise iraquiana está induzindo a Coréia do Norte a reforçar suas próprias defesas" com "a possível incorporação de armas muito poderosas", disse à agência Interfax o vice-chanceler russo, Alexander Losiukov, enviado especial à Península Coreana. Losiukov explicou que "é absolutamente óbvio" que a guerra no Iraque esteja induzindo a Coréia do Norte a levar adiante seu programa nuclear e que "a ausência de um diálogo direto com os EUA aumenta notavelmente o perigo". "Temo que os acontecimentos destes dias no Iraque estejam conduzindo Pyongyang a uma direção que não é a melhor para a segurança e a estabilidade global", disse o vice-chanceler. Losiukov, que na segunda-feira recebeu em Moscou um emissário da Coréia do Sul, esclareceu que a Rússia mantém contatos com a Coréia do Norte, a do Sul, China, Japão e EUA, na tentativa de aliviar as tensões. No entanto, disse que tais contatos "são um substituto pobre para o indispensável diálogo direto" entre Washingtron e Pyongyang - o único caminho, segundo Moscou, para evitar uma escalada da crise. Veja o especial :