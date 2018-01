Guerra já custou mais de US$ 20 bilhões, dizem EUA O Departamento de Defesa dos Estados Unidos gastou até o momento mais de US$ 20 bilhões em sua guerra no Iraque e tem planos de gastar pelo menos mais US$ 10 bi até o fim de setembro, disse nesta quarta-feira Dov Zakheim, supervisor contábil do Pentágono. Os números excluem os bilhões de dólares referentes ao transporte das tropas de volta para os Estados Unidos, avisou. Ele não forneceu nenhuma estimativa sobre os custos de estabilização e reconstrução do Iraque. Na entrevista coletiva concedida no Pentágono, em Washington, Zakheim disse que as operações militares no Iraque custaram entre US$ 10 bilhões e US$ 12 bi. Os gastos com pessoal ficaram em US$ 6 bilhões e os custos de munição giraram em torno de US$ 3 bi. Ele não forneceu nenhum número exato. Disse apenas que o custo total da guerra até o momento supera os US$ 20 bilhões. Zakheim explicou que o Pentágono utilizará US$ 62,6 bilhões liberados pelo Congresso em gastos extras até o fim do atual ano fiscal americano, em 30 de setembro. Quase todo o dinheiro será gasto para cobrir os custos das guerras no Iraque e contra o terrorismo. A guerra no Iraque deverá ter custo mensal de US$ 2 bilhões até o fim do atual ano fiscal, disse. Veja o especial :