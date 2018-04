Guerra mata 40 civis por dia, diz ministro do Sri Lanka Quarenta civis morrem e mais de cem ficam feridos diariamente na guerra entre o governo do Sri Lanka e os rebeldes do Exército de Libertação dos Tigres do Tâmil Eelam (LTTE). A afirmação foi feita hoje pelo médico Thurairajah Varatharajah, ministro da Saúde do Sri Lanka. Varatharajah relatou que o hospital improvisado que ele dirige atualmente ao lado de uma escola na cidade costeira de Putumattalan está sobrecarregado por causa do alto número de vítimas do conflito. Além disso, a maior parte dos médicos e enfermeiras da região fugiu por causa da guerra e o hospital improvisado está ficando sem medicamentos essenciais. De acordo com ele, já faz três ou quatro semanas que dezenas de civis morrem diariamente por causa do conflito. O Exército de Libertação dos Tigres do Tâmil Eelam (LTTE) luta desde 1983 por uma pátria independente para a minoria tâmil do Sri Lanka no norte da ilha. Antes do recente recrudescimento do conflito, mais de 70 mil pessoas haviam morrido em duas décadas e meia de violência. Os rebeldes denunciam que são marginalizados há décadas por governos dominados pela maioria cingalesa do país.