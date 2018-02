Guerra na Líbia está perto de 'ponto sem volta', alerta ONU

O número de mortos em duas semanas de combates de rua entre forças pró-governo e grupos armados islâmicos na cidade oriental de Benghazi subiu para 170, segundo fontes médicas. Sete pessoas foram mortas só nesta terça-feira e 15 na segunda-feira.

O país norte-africano tem dois governos e parlamentos desde que um grupo de milícia da cidade ocidental de Misrata tomou em agosto a capital, Trípoli, e criou seu próprio gabinete e assembleia.

O governo internacionalmente reconhecido do primeiro-ministro líbio, Abdullah al-Thinni, teve que se mudar para um local 1.000 quilômetros a leste, onde a eleita Câmara dos Deputados está trabalhando agora, efetivamente dividindo a grande nação desértica.

No mês passado, o enviado especial da ONU ao país, Bernadino Leon, lançou uma iniciativa para reunir os dois lados para um diálogo e um cessar-fogo. Mas os confrontos pioraram nas duas últimas semanas em Benghazi, bem como no oeste da Líbia.

"Acho que este país está correndo contra o tempo. O perigo para o país é que, nas últimas semanas, estamos ficando muito perto de um ponto sem volta", Leon disse a repórteres em uma entrevista coletiva televisionada.

Potências ocidentais temem que o produtor de petróleo esteja caminhando para uma guerra civil. As autoridades são fracas demais para controlar os ex-rebeldes que ajudaram a derrubar Muammar Gaddafi em 2011, mas que agora desafiam a autoridade do Estado para tomar o poder e obter parte das receitas do petróleo.

(Reportagem de Ahmed Elumami, Ayman al-Warfalli e Ulf Laessing)