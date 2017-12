Guerra no Iraque abala confiança em Bush, diz pesquisa A guerra no Iraque deixou muitos americanos desconfortáveis em relação à capacidade do presidente George W. Bush para lidar com grandes questões, diz pesquisa. Embora Bush tenha mantido seu índice geral de aprovação na casa dos 50% em diversas pesquisas recentes, os resultados da última sondagem CNN-USA Today-Gallup sobre a confiança do público sugerem que o presidente enfrenta um equilíbrio precário para manter o apoio da população. Na pesquisa divulgada nesta terça-feira, 40% disseram que a guerra os deixou menos confiantes na capacidade do presidente de administrar outros grandes problemas do país; 27% disseram-se mais confiantes por conta da guerra e 32% disseram que a guerra não lhes afetou a opinião nesse ponto. Em abril, 43% tinham dito que a guerra os deixara mais confiantes nas habilidades de Bush. Apenas 15% manifestaram perda de confiança. A pesquisa ouviu 1006 adultos entre 24 e 26 de outubro e tem margem de erro de mais ou menos três pontos.