Guerra no Iraque custou US$ 48 bilhões até agora A campanha militar no Iraque custou até o momento US$ 48 bilhões ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Pentágono), número que deve aumentar em aproximadamente US$ 10 bilhões até o fim de setembro, informou Dov Zakheim, auditor do orçamento militar americano. Em entrevista à Associated Press, Zakheim comentou que o custo estimado da guerra inclui a fase de combates, iniciada em 20 de março, os esforços de estabilização no pós-guerra e os cerca US$ 30 bilhões em gastos anteriores à guerra com atividades como mobilização de tropas e construção de instalações.