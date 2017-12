Guerra no Iraque e questões domésticas dominam eleições européias Eleitores da Grã-Bretanha e Holanda deram a largada hoje nas eleições para o Parlamento Europeu mostrando-se mais preocupados com a guerra no Iraque e questões domésticas do que com assuntos do recém-ampliado bloco de 25 países. Pesquisas e analistas prevêem que a maior votação internacional da história deve transformar-se num voto de protesto contra vários líderes - particularmente o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Tony Blair, por ter levado o país à guerra no Iraque. Pesquisas de boca-de-urna indicavam que o partido governista da Dinamarca já havia sido penalizado por seu apoio à guerra no Iraque liderada pela administração do presidente americano, George W. Bush. Até domingo, cerca de 350 milhões de habitantes da União Européia estão habilitados a escolher, entre 14.670 candidatos, os 732 membros do Legislativo europeu. No caso da Grã-Bretanha, os eleitores também votaram hoje para eleger conselhos locais e o prefeito de Londres, na chamada superquinta-feira. A votação estendeu-se também à colônia britânica de Gibraltar, cujos eleitores participaram pela primeira vez de uma eleição européia. Os primeiros resultados deveriam ser anunciados no fim da noite de hoje. Na Holanda, uma sondagem extra-oficial mostrou que 36% dos eleitores votaram, um comparecimento às urnas significativamente maior que o de 29,9% registrado no país nas últimas eleições européias, há cinco anos. Segundo uma pesquisa de boca-de-urna, a oposição esquerdista holandesa obteve avanços. O apoio ao maior partido de oposição, o Trabalhista (PvdA), cresceu para 24,5% (4,4 pontos a mais que na última votação européia), enquanto o centro-direitista Apelo Cristão-Democrata (CDA), do primeiro-ministro Jan Peter Balkenende, caiu 3,1 pontos, para 23,8%. Eleições prosseguem As eleições européias prosseguem amanhã com votações na Irlanda e na República Checa. No sábado será a vez da Itália, Letônia e Malta e, no domingo, dos demais membros da UE, entre eles França, Alemanha, Espanha e Portugal. Uma pesquisa de opinião do EOS Gallup indica que o centro-direitista Partido do Povo Europeu (EPP), que reúne conservadores e cristãos-democratas, deve continuar sendo o maior grupo no Parlamento Europeu, sem conseguir, porém, maioria absoluta. Segundo a pesquisa, o EPP conquistaria por volta de 265 cadeiras, seguido pelos socialistas (206), liberais (73) e verdes (49), entre outros.