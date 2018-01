Guerra no Iraque foi baseada em mentiras, diz Carter O guerra no Iraque foi baseada em mentiras e inteligência incorreta sobre armas de destruição em massa, afirmou o ex-presidente americano Jimmy Carter em uma entrevista publicada hoje. Carter criticou duramente o presidente dos EUA, George W. Bush e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e afirmou que não existia razão para atacar Saddam Hussein. "Essa guerra foi baseada em mentiras e em interpretação errônea de Londres e de Washington, alegando falsamente que Saddam Hussein foi responsável pelos atentados de 11 de setembro alegando falsamente que o Iraque tinha armas de destruição em massa", teria dito Carter, segundo o jornal The Independent. "E penso que o presidente Bush e o primeiro-ministro Blair provavelmente sabiam que muitas das alegações eram baseadas em inteligência duvidosa", acrescentou.