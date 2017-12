Guerra no Iraque já matou mais de 1,1 mil americanos Até sexta-feira, 1.104 soldados norte-americanos haviam perdido a vida no Iraque desde 20 de março de 2003, quando os EUA invadiram o país árabe, segundo uma contagem da The Associated Press. Em Washington, um grupo de manifestantes homenageou os soldados americanos mortos no Iraque colocando 1.100 caixões de papelão envoltos em bandeiras americanas em frente ao Memorial a Abraham Lincoln. Os organizadores queriam chamar a atenção para o custo humano da guerra.