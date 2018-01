Guerra no Iraque leva Rússia a fortalecer seu Exército O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Ivanov, afirmou que a vitória dos Estados Unidos na guerra com o Iraque "ainda é uma incógnita", já que o Exército iraquiano mantém seu potencial, e comentou que a campanha militar norte-americana está induzindo Moscou a fortalecer suas forças armadas, disse ele em entrevista publicada pelo jornal Komsomolskaya Pravda. Ivanov é citado pelo diário dizendo que o Exército russo acompanha de perto o conflito no Iraque, chegando a conclusões no que diz respeito ao desenvolvimento de novas armas. Ainda de acordo com o ministro da Defesa, os iraquianos são capazes de impor uma dura oposição. Se os soldados norte-americanos "lançassem bombardeios devastadores, o Iraque não resistiria muito, mas eles ainda não o fizeram porque os danos políticos seriam enormes", acredita Ivanov. "Se eles tentarem combater com base num número reduzido de baixas, exatamente como vêm fazendo agora, evitando grandes choques, o resultado ainda é uma incógnita. O Iraque possui um excelente Exército que ainda não entrou em combate." Ivanov explicou que Moscou opõe-se à guerra não por seus interesses econômicos na região, mas devido a uma profunda preocupação com a segurança global. "Saddam não é um amigo, não é nosso irmão e nunca pagará as dívidas que tem conosco", esclareceu Ivanov, referindo-se aos US$ 7 bilhões ou US$ 8 bilhões devidos por Bagdá à extinta União Soviética. A posição de credor foi herdada pela Rússia. "É uma questão de precedentes. Hoje, os Estados Unidos não gostam do Iraque. Amanhã não gostarão da Síria, depois do Irã, da Coréia de Norte. E depois não gostarão de quem? Do mundo todo?" Segundo Ivanov, a guerra transformou em necessidade o fortalecimento do Exército russo. "Estamos chegando a algumas conclusões político-militares, pois este conflito nos faz lembrar do czar russo Alexandre III, segundo o qual a Rússia possui apenas dois aliados confiáveis - seu Exército e sua Marinha", disse Ivanov. "Num momento no qual o sistema internacional de segurança está se dividindo bruscamente, eles nos fornecerão uma defesa confiável." Veja o especial :