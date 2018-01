Guerra no Iraque pode também derrubar Bush A guerra do Iraque, que a princípio aumentou a popularidade de George W. Bush nos EUA, se volta agora contra ele e pode abalar sua pretensão de reeleger-se em 2 de novembro. Confirmando uma tendência já detectada num estudo anterior, uma pesquisa do jornal The Washington Post indica que 57% dos americanos querem que o próximo presidente mude o rumo da política do país. Segundo a pesquisa, o candidato democrata John Kerry teria 48% e Bush, 44%, se as eleições fossem hoje. Numa outra sondagem, do jornal The New York Times e da rede de TV CBS, Bush aparece na frente com 46% das intenções de voto e Kerry, 43%. Quando o independente Ralph Nader é incluído no questionário, no entanto, a intenção de voto para Kerry se reduz para 38%, enquanto a de Bush se mantém em 46%.