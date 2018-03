Guerra pode custar mais caro do que reconstrução do Iraque A guerra contra o Iraque, no caso de explodir um conflito bélico, poderá sair mais caro do que o que se gastará para reconstruir o país quando vier a paz, segundo estimativas da Casa Branca e da ONU divulgadas hoje. As Nações Unidas avaliam que reconstruir o Iraque depois do confronto terá um custo mais alto do que no caso do Afeganistão, pois serão necessários investimentos da ordem de US$ 30 bilhões. Por outro lado, as previsões sobre o custo da guerra oscilam entre US$ 50 bilhões, segundo cálculos da Casa Branca, e US$ 100 bilhões, de acordo com estimativas do Congresso americano. Mas se, por um lado, o preço da guerra terá de ser pago em grande parte pelos contribuintes americanos, por outro a reconstrução do Iraque deverá ser enfrentada por vários Estados - embora através de créditos, que ficarão por conta dos iraquianos.