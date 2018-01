Guerra tem "avanço progressivo", diz porta-voz de Blair A campanha anglo-americana chegou a uma fase de "avanço progressivo", mas mais tropas e civis irão morrer com a continuidade dos combates, disse o escritório do primeiro-ministro Tony Blair. O secretário do Exterior Jack Straw, por seu lado, propôs a convocação de uma conferência internacional para se escolher os novos líderes do Iraque, e disse que a reconstrução do país provavelmente levará anos. "Agora estamos numa fase de avanço progressivo e vocês viram sinais deste avanço progressivo ontem, entrando em Basra, afastando a oposição lá e em outros lugares, começando o processo de mudar o perfil militar dessas áreas onde estamos em controle", afirmou um porta-voz de Blair, que pediu para não ser identificado. Segundo ele, a decisão das forças britânicas, de trocarem os capacetes por boinas, demonstra a segurança em suas posições. "Ninguém tem qualquer ilusão. Haverá novas dificuldades, haverá mais perda de vidas tanto de militares quanto, apesar dos melhores esforços, de civis, como vimos no trágico incidente na barreira rodoviária ontem", disse, referindo-se à morte de pelo menos sete mulheres e crianças iraquianas por soldados dos EUA nas proximidades de Najaf. Straw, num discurso na Sociedade dos Jornais da Grã-Bretanha, defendeu que um novo governo para o Iraque seja escolhido numa conferência patrocinada pelas Nações Unidas, semelhante à conferência de Koenigswater, na Alemanha, em 2001, onde Hamid Karzai foi nomeado para liderar um novo governo no Afeganistão. "Espero muito que após a remoção do regime de Saddam Hussein, a ONU tenha um papel de liderança na organização da conferência para reunir representantes de todos os setores da sociedade iraquiana", opinou Straw. "O objetivo de tal conferência é colocar a responsabilidade da decisão sobre o futuro político e econômico do Iraque firmemente nas mãos do povo iraquiano". O governo Blair tem pressionado o presidente dos EUA, George W. Bush, a aceitar o envolvimento da ONU no Iraque pós-guerra. Mas existe forte resistência na administração Bush à proposta. A reconstrução do Iraque será uma dura tarefa, acrescentou Straw. "Reverter as coisas de forma totalmente abrangente não será trabalho de meses. Provavelmente levará anos", estimou. "As feridas psicológicas provocadas por Saddam levarão ainda mais tempo para serem curadas". Mais cedo, o ministro das Forças Armadas, Adam Ingram, considerou as mortes das mulheres e crianças no bloqueio americano uma "tragédia", mas o incidente, segundo ele, não pode ser comparado ao assassinato deliberado de civis pelas forças de Saddam. Oficiais britânicos relataram na sexta-feira que forças iraquianas dispararam morteiros e metralhadoras contra cerca de 1.000 civis iraquianos que tentavam fugir da cidade sulista de Basra, que tropas britânicas cercam há mais de um mês. Muitos civis teriam sido forçados a recuar. Os oficiais garantiram que uma mulher foi ferida por estilhaços de uma granada de morteiro, mas nenhum civil teria morrido no incidente. Veja o especial :