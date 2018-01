Guerras dos EUA custarão até US$ 60 bilhões em 2005 As guerras no Iraque e no Afeganistão custarão entre US$ 50 bilhões e US$ 60 bilhões ao longo de 2005, informa o Pentágono, na descrição mais transparente até o momento do preço dos conflitos feita ao Congresso americano. O secretário adjunto de Defesa Paul Wolfowitz têm o objetivo de proteger a administração de estimativas segundo as quais os custos das guerras no Orçamento de 2005 chegarão a US$ 75 bilhões. Em fevereiro, o chefe de Orçamento da Casa Branca havia dito que o ?teto? de gastos militares do próximo ano seria, provavelmente, de US$ 50 bilhões. Agora, Wolfowitz, além de ampliar a estimativa de gastos, também abre caminho para negociar o pedido, incomum, feito pela Casa Branca de total controle sobre os US$ 25 bilhões iniciais a serem gastos com as guerras. Embora o Congresso deva liberar a verba, a liberdade buscada pela Casa Branca para gastar o dinheiro foi alvo de duros ataques. ?Nossos pais fundadores teriam desprezado uma arrogância tal como a demonstrada pela administração neste pedido?, disse o senador Robert Byrd. O presidente do comitê de Forças Armadas do Senado, John Warner, disse que os congressistas devem ?manter sob supervisão? o dinheiro.