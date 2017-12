Guerrilha ameaça prefeito de Bogotá Uma gravação interceptada por autoridades revelou que o prefeito de Bogotá, Antanas Mockus, está na lista dos chefes de governo que os guerrilheiros colombianos tentam afastar de seus municípios com ameaças de morte. Além dele, o prefeito de Cali, John Maro Rodríguez, os vereadores e os 13 deputados na Assembléia do departamento de Valle del Cauca foram intimados a renunciar antes de quarta-feira, sob pena de se tornarem alvos de guerra. "É um desrespeito à democracia e a processos de participação da cidadania, como foi a eleição popular de prefeitos, que eles mesmos apoiaram", disse Mockus nesta segunda-feira à AP. O prefeito afirmou que não renunciará. Segundo ele, a estratégia das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) mostra o desespero político e militar que domina os rebeldes de esquerda. "Sua base política é absolutamente marginal. Para a maioria dos cidadãos, as Farc e o conflito armado são os maiores obstáculos para o processo social e econômico", disse Mockus. "Além disso, no aspecto militar, a polícia e o exército têm tido relativo êxito ao enfrentá-los, particularmente nas grandes cidades.? No momento, prefeitos de 16 dos 32 departamentos (estados) colombianos estão ameaçados de morte pela guerrilha. O presidente da Federação Nacional de Municípios, Gilberto Toro, afirmou que o Estado se encontra diante do maior desafio já enfrentado pela democracia da Colômbia. Proteção Uma reforma constitucional em 1986 - impulsionada pela esquerda e pela guerrilha - estabeleceu que os prefeitos, antes nomeados pelo governador, fossem eleitos. O governo do presidente Andrés Pastrana ofereceu guarda-costas e carros blindados para proteger os prefeitos, deputados e vereadores ameaçados, mas muitos deles afirmaram que isto não é suficiente nas atuais circunstâncias e que temem por sua vida. Tal temor já levou vários deles à renúncia. Diante da gravidade da situação, o Defensor do Povo, Eduardo Cifuentes, considerou urgente tomar medidas para defender a democracia. Para ele, o governo Pastrana deveria delcarar o estado de "comoção interna". Trata-se de um estado de exceção constitucional que permite suspender temporariamente algumas leis para evitar graves alterações da ordem pública, mas sem restringir as liberddes fundamentais. O ministro do Interior e Justiça designado, Fernando Londoño, afirmou que o governo do presidente Alvaro Uribe, que assumirá o poder em 7 de agosto, planeja reviver a figura do estado de sítio para enfrentar situações como a presente. A ameaça a Mockus e a outros prefeitos foi divulgada após as autoridades interceptarem uma comunicação das Farc instruindo suas frentes a assassinarem ou seqüestrarem os prefeitos que não cumprirem a ordem de abandonar seus municípios. Por sua vez, ameaças de morte dos paramilitares direitistas também levaram o reeleito congressista de esquerda, Gustavo Petro, a viajar para os EUA. A viagem foi decidida após Petro ser informado pela polícia sobre um plano para tirar-lhe a vida. Em duas ocasiões anteriores, o congressista - um ex-guerrilheiro - já havia sofrido o mesmo tipo de ameaça e viajado para o exterior.